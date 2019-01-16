В МИД Украины заявили о разрыве 49 соглашений с Россией

17:01 | 18.01.2019

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны. По его словам, действие ещё почти 50 документов может быть прекращено, передает russian.rt.com. «49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — сказал глава МИД Украины.



Как напоминает РИА «Новости», в сентябре прошлого Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией. Он объяснил это тем, что соглашения, заключенные до 2014 года, «не имеют смысла».