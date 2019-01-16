Адвокат Хаски подал жалобу в Европейский суд по правам человека на арест рэпера

16:52 | 18.01.2019

Адвокат Алексей Аванесян сообщил, что подал в ЕСПЧ жалобу на арест рэпера Хаски, который в ноябре 2018 года был вынужден отсидеть несколько дней в краснодарском СИЗО, передает РИА «Новости». «Мы просим признать право Дмитрия Кузнецова (рэпера Хаски) нарушенным. О компенсации в жалобе речь не идёт. Только если жалоба будет коммуницирована, тогда вопрос о компенсации можно ставить», — сообщил Аванесян.



Напомним, рэпера задержали 21 ноябре в Краснодаре за то, что тот выступал на улице, забравшись на крышу чужого автомобиля. По информации РБК, владелица автомобиля, на крыше которого пел Хаски, просила полицию не возбуждать против артиста уголовное дело. Позже суд арестовал Кузнецова на 12 суток, однако защите удалось добиться отмены решения суда.