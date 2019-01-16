Парламент Швеции одобрил кандидатуру Стефана Левена на пост главы правительства

16:46 | 18.01.2019

Шведский парламент проголосовал за назначение премьер-министром действующего главы временного правительства Стефана Левена, сообщает местный телеканал SVT. Таким образом Швеция после четырех месяцев переговоров смогла сформировать правительство и преодолела политический кризис в стране, добавляет Euronews.



Левен планирует сформировать правительство, в которое будут входить представители Социал-демократической и Зеленой партии. Поддержку новому премьер-министру окажут оппозиционные Партия центра и Либералы.



После проведения выборов 9 сентября голосование по вопросу о назначении премьер-министра до сегодняшнего дня проходило два раза, тогда главу кабмина согласовать не удалось.