«Газпром» отказался простить жителям Чечни 9 миллиардов рублей долга

16:42 | 18.01.2019

«Газпром межрегионгаз» намерен обжаловать решение суда Грозного обязать компанию списать долги населения Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей, передает russian.rt.com. «Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность является безнадежной к взысканию. Намерены обжаловать решение суда», — говорится в сообщении «Газпром межрегионгаза».



Как напоминает business-gazeta.ru, накануне суд обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долг жителей республики, чтобы снизить социальную напряженность, которая могла повлечь протесты. В пресс-службе главы Чечни назвали это решение справедливым и основанным на современных реалиях.