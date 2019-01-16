Один из эпизодов мультсериала «Маша и Медведь» попал в Книгу Гиннесса

16:39 | 18.01.2019

Один из эпизодов мультипликационного фильма «Маша и Медведь» вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Серия «Маша плюс каша» стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube, передает РИА «Новости». Всего на данный момент эту серию посмотрели 3,4 млрд раз.



Как подчеркнули в компании «Анимаккорд», эпизод «Маша плюс каша» является единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых роликов на YouTube. Общее же количество просмотров контента с Машей и Медведем на YouTube превышает 42 миллиарда.