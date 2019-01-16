На подходе к Крымскому мосту проложен километровый железнодорожный тоннель

16:35 | 18.01.2019

Километровый железнодорожный тоннель проложили строители на керченском подходе к Крымскому мосту, передает РИА Новости. Он станет частью пути длиной в 18 километров, который свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.



Как сообщает ФАН, билеты на поезда в Крым, которые будут курсировать по железнодорожной части Крымского моста, поступят в продажу 9 декабря 2019 года. Об этом заявил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин.