Один из пилотов столкнувшихся Су-34 обнаружен живым в Охотском море

14:01 | 18.01.2019

Один из членов экипажа бомбардировщика Су-34 обнаружен в Охотском море. Он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. Как передает «Интерфакс», летчик поднят на борт вертолета, его состояние удовлетворительное.



Как напоминает rg.ru, во время полета над Татарским проливом два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга. Один самолет упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго неизвестна.