Убийцу внучки актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

13:57 | 18.01.2019

Убийцу актрисы Иден Хайнс, являвшейся приемной внучкой известного актера Моргана Фримена, приговорили к 20 годам тюрьмы, передает НТВ.



33-летняя Идина Хайнс была обнаружена 16 августа 2015 года убитой рядом со своим нью-йоркским домом. Ламар Дэвенпорт, бойфренд девушки, нанес ей 25 ножевых ранений. По показаниям свидетелей, таким образом известный исполнитель музыки в стиле рэп пытался изгнать из жертвы дьявола, передает РИА Новости.



Первоначально Дэвенпорт обвинялся в умышленном убийстве второй степени. Однако адвокатам удалось убедить суд, что молодой человек находился под воздействием наркотиков и обвинительная статья была переквалифицирована на менее тяжкую - непреднамеренное убийство первой степени.