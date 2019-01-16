Депортированных из Таиланда Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в «Шереметьево»

13:52 | 18.01.2019

Настю Рыбку и Алекса Лесли, депортированных из Таиланда, задержали в столичном аэропорту «Шереметьево». «В настоящее время по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей о вовлечении в занятия проституцией, задержаны по двое мужчин и две девушки, прибывшие накануне авиарейсом из Таиланда», — отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. Эта статья предусматривает до шести лет тюрьмы.



Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о связях бизнесмена Олега Дерипаски с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько, напоминает «Эхо Москвы».