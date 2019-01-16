Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом Апофис в 2068 году

13:35 | 18.01.2019

Учёные Петербургского госуниверситета считают, что астероид Апофис, обнаруженный в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году. Об этом со ссылкой на доклад специалистов сообщает РИА «Новости».



Как отмечается в докладе ученых тесное сближение астероида с Землёй — на расстояние 38 тыс. км — может произойти уже 13 апреля 2029 года (при этом Луна удалена от Земли на 384 тыс. км). «Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», — цитирует исследование РИА Новости.



О возможности столкновения Апофиса с Землёй в 2068 году сообщали также учёные лаборатории реактивного движения НАСА, Гавайского университета и университета Пизы. Однако, по их мнению, вероятность этого не выше 2,3 на 1 млн, передает news.ru.