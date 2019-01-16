СК возбудил дело в отношении полковника Росгвардии за прием гнилой картошки для бригады в Чечне

13:29 | 18.01.2019

Следственный комитет возбудил дело в отношении заместителя командира отряда спецназа Рогвардии «Авангард» Олега Кондратьева. По версии следствия, он принял 30 тонн гнилого картофеля от «Мясокомбината «Дружба Народов» для бригады, дислоцированной в Чечне. При этом он, как утверждается, знал, что клубни не соответствуют ГОСТу. Следователи настаивают, что из-за таких действий полковника сгнили 19 тонн картофеля, закупленного по цене 42,65 рублей за килограмм, что принесло государству ущерб на более 800 тысяч рублей.



Таким образом полковник, действуя «из иной личной заинтересованности», превысил свои должностные полномочия, сообщает РБК. Информацию подтвердили в Росгвардии. После возбуждения уголовного дела офицер был отстранен от службы.