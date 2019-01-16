Депутаты Госдумы предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах

13:21 | 18.01.2019

В России разработали законопроект, согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах, в которые смогут войти только совершеннолетние. Автор инициативы — депутат Госдумы Свинцов, передает iz.ru.



По мнению авторов законопроекта, с помощью этих мер сократится количество вредных для здоровья продуктов, а также у несовершеннолетних снизится желание пробовать алкоголь и табак.



По словам депутата, ночью магазины работать не будут, так как в это время продажа алкоголя запрещена, а реализация одних только табачных изделий нерентабельна.