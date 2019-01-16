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Россия и мир


 

12:59 | 18.01.2019

На Украине суд на два месяца арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

На Украине суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на два месяца. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области на странице в Facebook. «Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне СБУ назвала причины задержания Бойко. По данным службы, она с 2014 года распространяла в интернете материалы, которые пропагандировали «противостояние между украинцами из-за политических убеждений», а также призывала к нарушению территориальной целостности страны, отмечает РБК.

Как напоминает РИА «Новости», в декабре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении миграционного режима, при этом ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Суд постановил депортировать журналистку из страны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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