На Украине суд на два месяца арестовал выдворенную из России журналистку Бойко

12:59 | 18.01.2019

На Украине суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на два месяца. Об этом сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области на странице в Facebook. «Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения — содержание под стражей на 60 суток», — говорится в сообщении ведомства.



Накануне СБУ назвала причины задержания Бойко. По данным службы, она с 2014 года распространяла в интернете материалы, которые пропагандировали «противостояние между украинцами из-за политических убеждений», а также призывала к нарушению территориальной целостности страны, отмечает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», в декабре прошлого года Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении миграционного режима, при этом ее оштрафовали на пять тысяч рублей. Суд постановил депортировать журналистку из страны.