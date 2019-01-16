Жителям Грозного списали долги за газ на 9 миллиардов рублей

12:54 | 18.01.2019

Районный суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей. Информация опубликована на сайте прокуратуры Чеченской республики, которая выступала истцом, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили, что шансов взыскать долги нет, а попытки требовать оплаты создают социальную напряженность и могут повлечь протесты, сообщает сайт Кавказский Узел.



Пресс-секретарь Кадырова Каримов уже назвал решение справедливым. «Это справедливое решение, основанное на объективных данных и сложившихся реалиях», — цитирует Каримова РИА Новости.