ИГ взяло на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске

12:48 | 18.01.2019

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете боевиков «ан-Наба».



В тексте указывается, что сторонники группировки смогли заложить взрывчатку в здании и привести ее в действие. Террористы объясняют свое молчание на эту тему в течение почти трех недель соображениями безопасности устроивших теракт, пишет Телеграм-канал Directorate 4, освещающий активность террористов.



Как напоминает lenta.ru, подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Погибли 39 человек. По версии ФСБ, причина случившегося — взрыв бытового газа. 1 января на той же улице, где находился обрушившийся дом, взорвалась «Газель». Причиной взрыва автомобиля силовики назвали «неисправность газового оборудования».