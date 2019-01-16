На Дальнем Востоке в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика СУ-34

12:43 | 18.01.2019

Два истребителя-бомбардировщика СУ-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Истребители направлялись с морской стороны по направлению к суше. По предварительной информации, они столкнулись в воздухе. «С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола», - сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. О судьбе пилотов пока ничего неизвестно.