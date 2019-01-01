В Москве крещенские морозы ожидаются в начале следующей недели

17:40 | 17.01.2019

Крещенские морозы придут в Москву 22 января, температура воздуха понизится до 10-14 градусов мороза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Настоящие морозы наступят 22 января, когда днём температура опустится до -10...-14 °С. Поэтому крещенские морозы в этом году в Москву придут поздно», — сказал Вильфанд. На само Крещение 18-19 января температура воздуха не опустится ниже 5 градусов, сообщает РИА Новости.