Блогеры перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа

17:26 | 17.01.2019

Столичный главк ГИБДД начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата, сообщает «Российская газета».



Ранее Давид Манукян, на чей теперь закрытый инстаграм подписаны 2,7 млн фолловеров, опубликовал бэкстейдж-запись со съемок клипа на ул. Новый Арбат. На записи видно, как несколько молодых людей гуляют по проезжей части и мешают движению, передает gazeta.ru.