Дерипаска подал иск к главе КПРФ Зюганову на один миллион рублей

16:49 | 17.01.2019

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к главе КПРФ Геннадию Зюганову на 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за «оскорбительные высказывания», передает russian.rt.com. Иск направлен в Тверской районный суд Москвы.



Дерипаска подал в суд на руководителя КПРФ за его высказывания в адрес предпринимателя и его бизнеса во время заседания Госдумы 9 января 2019 года. Зюганов тогда назвал алюминиевый бизнес предпринимателя «аферой», обвинил его в краже заводов и передаче их «англосаксам». По его словам, необходимо провести расследование этого «преступления», потому что оно направлено против безопасности России, отмечает РБК.