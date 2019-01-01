Стесняются: «Единая Россия» выступила против законопроекта о раскрытии размера пенсий депутатов и чиновников

13:57 | 17.01.2019

Фото: сайт партии «Единая Россия

Как пишет газета «Коммерсантъ», экспертный совет партии «Единая Россия» отказал в поддержке инициативы своего однопартийца Андрея Маркова. Парламентарий предлагал обязать всех госслужащих, муниципальных чиновников и депутатов раскрывать размер своих пенсионных выплат.



Андрей Марков предлагал публиковать эти данные на сайтах государственных органов, Госдумы и Совета Федерации фактический, а также предусмотреть, по запросу журналистов, возможность передачи этих данных в СМИ. По мнению парламентария, это соответствует запросу на открытость власти и связанной с ним теме социальной справедливости. Он считает, что «золотые парашюты» для госслужащих «вызывают болезненную реакцию в обществе» и «всегда обрастают домыслами».



«Законопроект прост — при назначении пенсии чиновнику или депутату публиковать ее фактический размер, а не прятаться за словами „столько-то процентов от ежемесячного заработка“», — говорит Марков.



Однако его коллеги, как по думе, так и по партии, его инициативу не поддержали, сославшись на то, что размеры выплат и схема назначения их размера «прописаны в законодательстве» и «всем известны», они отказали в поддержке инициативы.



В своей публикации «Коммерсантъ» отмечает, что размеры пенсий и дополнительных выплат, конечно же, установлены как в законах, так и в региональных и муниципальных нормативных актах, но в подавляющем большинстве случаев конкретные суммы в них не называются, речь идет лишь о формулах вычисления пенсий.



В своих комментариях газете ушедшие на пенсию парламентарии также считают норму «излишней». Они говорят, что получают «небольшие пенсии», до «60 тысяч рублей, с небольшим» в месяц. «Коммерсантъ» не соглашается с этим, и указывает на то, что с учетом надбавок депутаты и чиновники в отдельных случаях могут получать более 200 тысяч рублей пенсионных выплат ежемесячно.