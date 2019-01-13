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Россия и мир


 

16:38 | 16.01.2019

Чубайс поддержал идею введения в РФ социальной нормы электропотребления

Цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, сообщил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума. Это приводит к неэффективному расходованию энергии, полагает он, передает РБК.

Чубайс поддержал идею введения социальной нормы электропотребления. При этой системе потребляющие свыше 300 кВт.ч должны платить больше.

«Россия — страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены — неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне», — сказал Чубайс.

© «Вечерние Ведомости»

 


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