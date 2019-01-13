Эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем

16:23 | 16.01.2019

В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса. Об этом рассказал глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов в эфире передачи «Наблюдатель» на телеканале «Культура».



Объяснил он это общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса. Эксперт пояснил, что продавцы и водители – это одни из самых быстро роботизируемых профессий в мире.



Кузнецов также добавил, что в целом под возможное вытеснение роботами попадают профессии со среднем уровнем квалификации — то есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык.