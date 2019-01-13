Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Токио

16:17 | 16.01.2019

В центре Токио автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей, сообщает Kyodo. В результате пострадали пять человек. Несколько пострадавших доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.



За рулём автомобиля находился 79-летний мужчина. По предварительной версии полиции, он не справился с управлением. По словам самого виновника ДТП, он осознал, что произошло, только когда уже въехал в людей на тротуаре.