Убитого мэра Гданьска Павла Адамовича похоронят 19 января

16:11 | 16.01.2019

Пресс-секретарь мэрии Гданьска Магдалена Скорупка-Качмарек сообщила, что церемония прощания и похороны мэра Павла Адамовича состоятся 19 января. Пресс-секретарь отметила, что семья Адамовича просит вместо цветов и свечей во время похорон и прощания собирать деньги на благотворительные цели.



Как напоминает govoritmoskva.ru, вооружённый ножом мужчина напал на Адамовича в воскресенье вечером во время концерта в Гданьске. Мэр получил несколько ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание. Нападавший арестован, свою вину он не признаёт. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.