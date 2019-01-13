В Нью-Йорке взорвали старый мост Таппан Зи через Гудзон

16:07 | 16.01.2019

Мост Таппан Зи через Гудзон взорвали в Нью-Йорке. Переправу построили еще в 1955 году прошлого века. Уничтожить его должны были в 2005-м, но сооружение прослужило на 11 лет дольше. И только сегодня конструкцию взорвали, отмечает НТВ. Конструкции в дальнейшем предполагается поднять из воды и отправить на переработку.



Посмотреть на взрыв пришли сотни жителей Нью-Йорка. Сотрудники береговой охраны не подпускали их к сооружению почти на километр, а движение по новому мосту, который возвели два года назад, перекрыли на 45 минут.