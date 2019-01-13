В Федеральной службе исполнения наказаний РФ опровергли данные о VIP-камере Улюкаева

15:58 | 16.01.2019

В Федеральной службе исполнения наказаний России опровергли распространённые в СМИ данные о том, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в VIP-камере, передает russian.rt.com. «Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН.



Ранее Telegram-каналы сообщили, что Улюкаев содержится в отремонтированной камере с трехразовым питанием с доставкой. Также сообщалось, что экс-министру не нужно ходить на работу, перекличку и зарядку, передает РБК.