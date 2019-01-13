Глава Сбербанка Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией

15:53 | 16.01.2019

Цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России, создание государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА «Новости».



«Когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», — подчеркнул Греф.