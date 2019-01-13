Лавров заявил, что Россия готова работать над спасением Договора о РСМД

15:44 | 16.01.2019

Россия продолжит работу по спасению Договора о РСМД, несмотря на позицию США. Об этом заявил министр иностранных дел России Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года, передает life.ru.



Министр также выразил надежду, что страны Европы приложат для этого усилия и не станут поддаваться Соединенным Штатам. Лавров напомнил о заинтересованности европейских стран в сохранении ДРСМД, передает «РИА Новости».



Как напоминает РБК, недовольство Белого дома вызывает ракета 9М729, входящая в состав наземного пускового комплекса. По данным США, в ходе испытаний эта ракета нарушила установленную договором о РСМД дальность.