В Сербии задержан исламский радикал, подозреваемый в подготовке покушение на Путина

15:36 | 16.01.2019

Сербские правоохранители задержали Армина Алибашича, который, как предполагается, готовил покушение на Путина во время его поездки в Белград.



Как сообщается, полицейский патруль остановил Алибашича на улице в поселке Поток недалеко от города Нови-Пазар. Внимание стражей порядка привлек его рюкзак, в котором обнаружили винтовку с оптическим прицелом.



Позднее в его квартире прошёл обыск, в ходе которого был найден арсенал оружия и символика ИГ (запрещённая на территории РФ организация), передаёт «Российская газета».