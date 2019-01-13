На заводе «Полипласт» в Ленинградской области прогремел взрыв

15:28 | 16.01.2019

На заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошёл взрыв. Предположительно, причиной происшествия стало возгорание селитры из-за нарушений техники безопасности, передает russian.rt.com. После взрыва на заводе вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать.



Персонал завода, где произошел технологический взрыв, удалось своевременно эвакуировать, людей под завалами нет, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации Кингисеппского района. «Ситуация под контролем. Еще раз все проверили, все списки. Все на месте, без вести никто не пропал. Людей (под завалами) нет», - сказал источник. При этом, отмечается, что при взрыве пострадали четыре человека, все они госпитализированы.