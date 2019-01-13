На Кипре арестовали активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа

11:04 | 16.01.2019

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа арестованы на Кипре по решению суда города Лимасол. Иск подал банк ВТБ, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество олигарха в качестве обеспечительной меры.



Такие меры были приняты в рамках иска российского банка ВТБ к бизнесмену. Две его компании — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции» — задолжали банку более 2,5 миллиардов рублей. Отмечается, что сам иск был подан 20 декабря 2018 года, а рассматривать его начнут в конце января, отмечает lenta.ru.