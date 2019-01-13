Иранский телеканал Press TV заявил о задержании своей ведущей в США

11:00 | 16.01.2019

Иранский телеканал Press TV сообщил о задержании своей сотрудницы в США. «Мы получили информацию об аресте и заключении под стражу журналистки и ведущей новостей Press TV Марзие Хашеми в Вашингтоне», - сообщил телеканал в Twitter. По данным телеканала, никаких официальных обвинений «против неё выдвинуто не было».



Press TV — англоязычный международный новостной телеканал, который финансируется правительством Ирана. При этом его бывший директор по коммуникациям Шахаб Мосават говорил, что Тегеран спонсирует телеканал, но не владеет им, передает РБК.