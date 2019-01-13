Путин заявил, что РФ не заинтересована в новой гонке вооружений

10:53 | 16.01.2019

Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в гонке вооружений, заявил Путин. В то же время он добавил, что Москва не собирается «закрывать глаза на развертывание американских ракет», которые являют собой угрозу для безопасности РФ.



«Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия как ответственная и здравомыслящая страна не заинтересована в новой гонке вооружений», - заявил Путин в интервью сербским СМИ.



Он добавил, что, несмотря на планы Вашингтона, Москва готова продолжать диалог по поиску путей сохранения Договора о РСМД.