В Аризоне в результате аварии на дорогу вылилось более 13 тысяч литров шоколада

17:05 | 15.01.2019

Цистерна, наполненная 13 тыс. литров жидкого шоколада, перевернулась в результате ДТП в американском штате Аризона, разлившийся шоколад заблокировал движение на несколько часов, сообщает телеканал CNN.



«Река шоколада заблокировала движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 к востоку от Флагстаффа. Автоцистерна, которая перевозила 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Уборка обещает быть вкусной», — говорится в сообщении департамента общественной безопасности Аризоны.



Телеканал ABC, в свою очередь, сообщил, что на уборку шоколада с дороги ушло не менее четырех часов. Вскоре движение по трассе было восстановлено.