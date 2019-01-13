Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми

17:01 | 15.01.2019

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми, которые в конце прошлого года согласовало правительство, сообщает «Интерфакс». По ее словам, речь идет об увеличении льготного периода кредитования, новых субсидиях и списании части долга по кредиту за счет государства.



Также семьи получат возможность получить субсидию исходя из размера ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 4 п.п., продолжила вице-премьер.



Ранее Сбербанк и ВТБ повысили ставки по ипотеке. Ставки увеличились как на новостройки, так и на готовое жилье, напоминает «Ведомости».