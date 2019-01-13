По данным СМИ, Трамп может вернуться к идее выхода США из НАТО

16:58 | 15.01.2019

Президент США Дональд Трамп несколько раз в течение 2018 года в частном порядке говорил, что хочет выйти из НАТО, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников его администрации. Они отметили, что Трамп может вернуться к этой идее, так как военные расходы союзников продолжают отставать от целей, поставленных президентом.



Так, Трамп летом минувшего года сообщил своим высшим должностным государственным служащим, которые занимаются проблемами национальной безопасности, что не видит смысла в НАТО, который, по его словам, стал «бременем» для США, отмечает MK.ru.