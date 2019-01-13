Тысячи жителей Польши вышли на улицы из-за убийства мэра Гданьска

16:53 | 15.01.2019

Тысячи людей вышли на улицы Польши после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает местный телеканал TVN24. Акции в знак протеста против насилия прошли в Варшаве, Гданьске, Кракове и других городах страны. Поляки приносили свечи и баннеры с надписями «Остановим ненависть!».



Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в результате нападения 14 января. Во время благотворительного концерта на сцену, где был чиновник, выбежал преступник и ударил его несколько раз ножом.



Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в заключении «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель Стефан В., ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков, отмечает lenta.ru.