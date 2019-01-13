Дональд Трамп за свой счет угостил футболистов бургерами на приеме в Белом доме

16:49 | 15.01.2019

Президент США Дональд Трамп на фоне приостановки работы правительства заказал в Белый дом фастфуд для торжественного приема футболистов команды Clemson Tigers. Об этом сообщает Би-би-си.



Как пишет Washington Post, Трамп за свой счет заказал на встречу с игроками Clemson Tigers пиццу, а также еду из McDonald's, Burger King и Wendy's. Президент известен как большой любитель фастфуда; комментируя свой выбор, он заявил, что это "отличная американская еда".



22 декабря 2018 года федеральное правительство частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за разногласий республиканцев и демократов в конгрессе вокруг параметров бюджета — Трамп настаивает на включении в бюджет средств на возведение стены из стали на американо-мексиканской границе, которую планируется построить за $5,7 млрд, напоминает iz.ru.