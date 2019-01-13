Роскомнадзор снова потребовал от Google фильтровать контент

16:41 | 15.01.2019

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.



Он добавил, что в конце февраля Роскомнадзор проверит соблюдения этой нормы российского законодательства. «У них есть 30 дней на подключение с момента получения требования. Плюс три дня на то, чтобы начать фильтровать контент, после подключения к системе», — уточнил Ампелонский, передает РИА «Новости».



Как напоминает russian.rt.com, 11 декабря Google оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за отказа подключиться к реестру запрещённых сайтов. Компания не стала обжаловать решение.