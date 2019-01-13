Эрдоган собирается встретиться с Путиным 23 января

16:26 | 15.01.2019

Президент Турции Эрдоган заявил о большой вероятности встречи с президентом России Путиным 23 января. Соответствующее заявление Эрдоган сделал после выступления в парламенте. «С большой долей вероятности встретимся с Путиным в среду, 23 января», — заявил турецкий президент.