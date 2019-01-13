Выезд из России могут сделать платным

16:22 | 15.01.2019

Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России. Такую предложение в Госдуму и Совфед направила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ, передает РИА «Новости». Согласно задумке авторов предложения, полученные деньги можно будет направить на развитие российского туристического сектора.