Суд в Таиланде приговорил Алекса Лесли и Настю Рыбку к условному сроку

16:18 | 15.01.2019

Суд в Таиланде приговорил к условному сроку гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Оба признали себя виновными по делу о предоставлении сексуальных услуг, передает РИА «Новости». Отмечается, что Вашукевич и Кириллов провели под стражей почти год.



Сейчас суд в Паттайе принимает меры, чтобы поспособствовать скорейшей депортации осужденных в Россию и Белоруссию.



Лесли, Рыбка и остальные фигуранты были арестованы в одной из гостиниц Паттайи в феврале 2018 года. В июне следствие по их делу было завершено.