Генпрокуратура нашла у экс-главы Серпуховского района имущество на десять миллиардов рублей

16:14 | 15.01.2019

В собственности бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который проходит фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий, находится имущество почти на десять миллиардов рублей. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, передает regnum.ru.



Как уточнил Куренной, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров. Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству, отмечает russian.rt.com.



Помимо земельных участков нашли у бывшего главы района в собственности и внушительное количество автомобилей — 22 машины, стоимость которых составляет почти 27 млн рублей.