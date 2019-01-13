В 2019 году на перевооружение ВС РФ потратят около триллиона рублей

14:27 | 15.01.2019

Министр обороны Шойгу заявил, что на закупку новейшего оружия и техники для Вооружённых сил России планируется потратить около 1 трлн рублей. Большая часть средств пойдёт на закупку новейших образцов техники. В целом, как сообщалось, в 2020 году доля современного оружия и техники в ВС РФ должна вырасти до 70%, передает РИА «Новости».