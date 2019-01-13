Против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов рублей

14:20 | 15.01.2019

В Мещанском суде Москвы зарегистрирован иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста Юрия Дудя и звезды Instagram Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде.



В иске указана только фамилия и инициалы заявителя — «Бестаев А.А.» Он потребовал опровергнуть сведения, которые прозвучали в интервью Ивлеевой Дудю. Что именно вызвало претензии, неизвестно, отмечает ТК «Дождь».



Напомним, выпуск шоу «ВДудь» с Ивлеевой вышел в августе 2018 года. На момент публикации заметки видео набрало больше 21 миллиона просмотров.