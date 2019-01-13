Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича арестован на три месяца

14:15 | 15.01.2019

Мужчина, подозреваемый в убийстве мэра польского Гданьска Павла Адамовича, был арестован судом на три месяца. Об этом сообщает Wyborcza. При необходимости этот срок может быть продлен.



13 января 53-летний Адамович выступал с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». В какой-то момент на сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил политика ножом. Врачи пытались его спасти, но Адамович скончался.