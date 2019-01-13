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Россия и мир


 

14:09 | 15.01.2019

Юлия Тимошенко заявила, что у Петра Порошенко нет шансов победить на выборах

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая ранее объявила о намерении участвовать в выборах президента Украины, заявила об отсутствии у действующего главы государства Петра Порошенко шансов на победу, передает iz.ru. Тимошенко уверена в своей победе, поскольку на местных выборах ее партия получает более 30% голосов, а «Блок Петра Порошенко» лишь немногим более 20%.

Тимошенко также сказала, что выйдет во второй тур выборов главы Украины вместе с действующим президентом Порошенко. Больше конкурентов нет, заверила она. «Во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», — цитирует Тимошенко RT.

© «Вечерние Ведомости»

 


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