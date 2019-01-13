Вице-премьер Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности населения

14:05 | 15.01.2019

Вице-премьер Голикова в ходе Гайдаровского форума заявила о снижении бедности в стране, передает РИА Новости. Она заявила, что в 2015-2016 годах уровень бедности по стране был 13,3 процента, но за 9 месяцев 2017 года показатель был 13,8 процента, а за тот же период 2018 года - 13,3 процента.



Голикова считает, что уровень бедности связан с уровнем образования. Самый низкий риск бедности у россиян с высшим образованием, самый высокий - у людей с общим образованием, сообщает Rg.ru.