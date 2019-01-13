Число жертв взрыва газа в жилом доме в городе Шахты увеличилось до двух

14:00 | 15.01.2019

В Шахтах Ростовской области спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего при взрыве газа в жилом доме. Судьба трёх жильцов пока остаётся неизвестной, передает russian.rt.com.



В понедельник утром произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. По данным МЧС, спасены были семеро. Сейчас спасатели демонтировали часть плит и возобновили разбор завалов, передает РИА Новости.