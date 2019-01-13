Китайский зонд «Чанъэ-4» провел биологический эксперимент на обратной стороне Луны

13:38 | 15.01.2019

Запущенный на обратную сторону Луны китайский космический аппарат «Чанъэ-4» провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли.



Семена хлопка дали первые всходы. Последние полученные с аппарата фотографии показывают, что у всходов семян хлопка хороший рост.



Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи, отмечает РИА "Новости".



Напомним, «Чанъэ-4» стал первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.